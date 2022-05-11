Правительство утвердило перечень иностранных компаний, попавших под ответные санкции

Правительство России утвердило перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Постановление опубликовано в среду, 11 мая, на официальном портале правовой информации.

В список вошли организации из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. Среди них в том числе бывшие европейские дочки «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

С этими предприятиями запрещается совершать ряд операций. К примеру, сделки в пользу этих юридических лиц, платежи, операции с ценными бумагами с их участием или в их пользу. Помимо этого, под запрет попали сделки, предполагающие заход в российские порты судов, принадлежащих или зафрахтованных лицами под санкциями или по их поручению.

Ранее в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия имеет полное понимание того, как ей дальше жить в условиях масштабных западных санкций. Он подчеркнул, что страна будет полагаться только на себя и надежных партнеров. Кроме того, Лавров отметил, что у РФ есть достаточно покупателей энергоресурсов, с которыми будет продолжаться работа.

С 24 февраля, после начала спецоперации по защите Донбасса, ЕС и США приняли несколько пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима в том числе для обеспечения безопасности России.

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