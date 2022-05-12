Киев отклонил заявку «Газпрома» на прокачку газа через «Сохрановку»

Украина отклонила заявку «Газпрома» на прокачку российского газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановку» в Европу. Об этом сообщил в четверг, 12 мая, официальный представитель корпорации Сергей Куприянов.

«Заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена», — сказал он.

По его словам, в настоящее время поставки в страны ЕС осуществляются через ГИС «Суджа». Объем российского газа, транзит которого осуществляет Киев, составляет 50,6 млн кубометров.

Во вторник, 10 мая, в компании рассказали, что получили официальное уведомление от «Оператора Газотранспортной системы Украины», в котором говорилось, что с 11 мая украинская сторона, «ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства», прекращает принимать газ для транзита через «Сохрановку». Все объемы транзита предлагалось перенести на ГИС «Суджа». При этом в «Газпроме» отметили, что не получили каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора.

Ранее, 3 мая, в «Газпроме» сообщили о сохранении уровня заявок на транзит газа через Украину. Также в компании заявили о том, что полностью выполняют все свои обязательства перед европейскими потребителями и поставляют газ в соответствии с контрактом.

Как заявил «Известиям» ранее в этот же день ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков, Украина, объявив о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка», шантажирует Евросоюз. Кроме того, таким образом Киев экономит газ, отказываясь снабжать территории, которые не находятся у него под контролем, отметил эксперт.