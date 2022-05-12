Журналист «Известий» показал уничтожение позиций ВСУ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили о завершении окружения группировки вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки, уничтожение позиций украинских войск показал 12 мая журналист «Известий» Валентин Трушнин.

По его словам, именно из Авдеевки украинская артиллерия могла обстреливать жилые кварталы Донецка.

На опубликованных им кадрах над позициями ВСУ летает коптер разведки. Наблюдатели изучают скопление техники и живой силы противника в лесу на берегу Авдеевского водохранилища.

Сначала ведется пристрелка, после начинается корректировка. Финалом уничтожения ВСУ становится выпуск 38 ракет по противнику.

«Град» бьет по украинским боевикам зажигательными боеприпасами. Они взрываются в воздухе, заливая огнем траншеи и блиндажи ВСУ в лесном массиве.

Пока на авдеевском направлении артиллеристы играют главную роль. Готовят всё для прорыва обороны противника: подавляют вражеские батареи; разбивают опорные пункты, блиндажи, военную инфраструктуру.

Как отметил Трушнин, в Авдеевке у противника очень много укрепленных позиций и они могут часто меняться. Данные о расположении боевиков военные получают с помощью беспилотников.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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