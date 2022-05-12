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Журналист «Известий» показал уничтожение позиций ВСУ

Журналист «Известий» показал уничтожение позиций ВСУ на авдеевском направлении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили о завершении окружения группировки вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки, уничтожение позиций украинских войск показал 12 мая журналист «Известий» Валентин Трушнин.

По его словам, именно из Авдеевки украинская артиллерия могла обстреливать жилые кварталы Донецка.

Спецоперация в Донбассе 12 мая. Текстовая трансляция
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На опубликованных им кадрах над позициями ВСУ летает коптер разведки. Наблюдатели изучают скопление техники и живой силы противника в лесу на берегу Авдеевского водохранилища.

Сначала ведется пристрелка, после начинается корректировка. Финалом уничтожения ВСУ становится выпуск 38 ракет по противнику.

«Град» бьет по украинским боевикам зажигательными боеприпасами. Они взрываются в воздухе, заливая огнем траншеи и блиндажи ВСУ в лесном массиве.

Пока на авдеевском направлении артиллеристы играют главную роль. Готовят всё для прорыва обороны противника: подавляют вражеские батареи; разбивают опорные пункты, блиндажи, военную инфраструктуру.

Как отметил Трушнин, в Авдеевке у противника очень много укрепленных позиций и они могут часто меняться. Данные о расположении боевиков военные получают с помощью беспилотников.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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