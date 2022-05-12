Матвиенко назвала бульдозер символом европейской демократии

Символом демократии в Европе стал бульдозер. Об этом 12 мая заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя разрешение сейма Латвии о сносе памятника Освободителям Риги.

«Как это можно еще назвать — кощунство, варварство. Такое впечатление, что в некоторых странах Европы начал утверждаться общественно-политический слой, отвергающий часть населения, мнение части населения, делающий их изгоями», — сказала политик.

Она напомнила, что именно бульдозером власти Риги убрали цветы, которыми жители города почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала словом «вурдалаки» решение парламента Латвии, разрешившего снос монумента Освободителям Риги.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что при удобной возможности памятник необходимо вывезти на территорию России.

12 мая сейм Латвии принял законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, который находился под охраной данного соглашения.

Как указали в сейме, Россия якобы проводит политику, которой укрепляет ассоциацию между собой и СССР, а символика Советской армии «прямо и недвусмысленно связана» с российской спецоперацией по защите Донбасса.

Несмотря на отказ охранять советские памятники, Латвия продолжит выполнять свои международные обязательства в отношении захоронений и кладбищ.

9 мая жители латвийской столицы пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение латвийцев.

В ответ на действия властей сотни жителей Риги снова принесли цветы к монументу, буквально покрыв ими пространство у подножия памятника. 11 мая полиция перекрыла доступ к монументу Освободителям. В настоящее время у него дежурят машины полиции.