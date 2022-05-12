Политолог прокомментировал пуски ракет малой дальности со стороны КНДР

Скорее всего, речь идет о технической проверке, нежели о попытке Пхеньяна послать некий политический сигнал. Такое мнение в четверг, 12 мая, выразил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, комментируя запуск КНДР трех баллистических ракет.

«Важный момент, кто на этом пуске присутствовал. Если у этого пуска есть сугубо технические необходимость, просто потому что некоторые новые варианты вооружений надо испытывать на практике, в лучшем случае там будет кто-то из высших военных кадров. Когда речь идет о мероприятии, которое имеет не только военно-технические, но и политический аспект [лидер Северной Кореи] Ким Чен Ын приезжает смотреть сам. А он сейчас гораздо больше занят вопросом локализации вспышки коронавируса», — отметил эксперт.

При этом Асмолов напомнил, что 11 мая собирался Совет Безопасности ООН для того, чтобы обсудить предложенный США новый пакет санкций против КНДР. Как рассказал кореевед, в нем предполагалось еще больше ужесточить экспорт на Север, в том числе и минимально разрешенных поставок энергии, чтобы фактически заключить КНДР в блокаду.

«Дело не дошло до голосования, поскольку Россия и Китай резко высказались против. Так что не уверен, что это (ракетные пуски. — Ред.) были ответом. В случае с ракетами малой дальности формально Пхеньян в своем праве и ничего не нарушал», — заключил Асмолов.

Ранее в этот день агентство Chosun со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи сообщило о том, что КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Накануне заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева подчеркнула, что Россия выступает против военной активности на Корейском полуострове. По ее словам, единственный верный способ мирно решить проблемы региона и сформировать в Северо-Восточной Азии прочные механизмы безопасности заключается в поиске «взаимоприемлемых политико-дипломатических развязок».

Кроме того, Евстигнеева подчеркнула бесперспективность ожиданий от КНДР разоружения в условиях наращивания санкций. В частности, она заявила «американским коллегам», что переговоры должны носить двусторонний характер. При этом создание новых военных блоков в регионе, таких как объединение США, Великобритании и Австралии, вызывает серьезные сомнения в добрых намерениях этих стран, в том числе и со стороны Пхеньяна.

Кроме того, дальнейшее наращивание санкций против КНДР выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования ракетно-ядерных программ и несет угрозы населению этой страны гуманитарными потрясениями.

25 марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Как сообщила на заседании Совбеза постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.