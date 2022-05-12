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Россия выступила против военной активности на Корейском полуострове

Зампостпреда при ООН: Россия выступает против военной активности на Корейском полуострове
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Фото: commons.wikimedia.org/NASA
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Россия выступает против военной активности на Корейском полуострове. Соответствующее заявление сделала в среду, 11 мая, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

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«Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии», — отметила она в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Зампостпреда при ООН уточнила, что единственный верный способ мирно решить проблемы Корейского полуострова и сформировать в Северо-Восточной Азии прочные механизмы безопасности заключается в поиске «взаимоприемлемых политико-дипломатических развязок».

Кроме того, Евстигнеева подчеркнула бесперспективность ожиданий от КНДР разоружения в условиях наращивания санкций. В частности, она заявила «американским коллегам», что переговоры должны носить двусторонний характер.

При этом создание новых военных блоков в регионе, таких как объединение США, Великобритании и Австралии, вызывает серьезные сомнения в добрых намерениях этих стран, в том числе и со стороны Пхеньяна, добавила зампостпреда при ООН.

Кроме того, дальнейшее наращивание санкций против КНДР выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования ракетно-ядерных программ и несет угрозы населению этой страны гуманитарными потрясениями.

Ранее в этот день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что КНДР представляет наибольшую опасность для обороны Америки наряду с Россией, Китаем, Ираном и террористическими группировками.

9 мая США запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг КНДР на фоне очередного пуска ракеты. Уточнялось, что Вашингтон обеспокоен субботник пуском ракеты КНДР в сторону Японского моря.

В этом году Пхеньян активизировал испытания ракет и провел уже порядка 16 пусков. В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми

25 марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Как сообщила на заседании Совбеза постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.

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