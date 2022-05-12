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Разбитый американский беспилотник обнаружен в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Разбитый американский беспилотный летательный аппарат найден на месте боев в Донбассе. Об этом в четверг, 12 мая, рассказал военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Спецоперация в Донбассе 12 мая. Текстовая трансляция
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На снимках видно, что беспилотник-камикадзе, страной-производителем которого является США, практически разобран на части. Конструкция лишена части корпуса.

Отмечается, что аппарат был обнаружен в Авдеевском направлении.

11 мая губернатор Курской области рассказал, что системой противовоздушной обороны (ПВО) в региона был сбит украинский беспилотник. По его словам, именно работой ПВО объясняются залпы, которые жители региона слышали утром в среду.

9 мая корреспондент «Известий» Семен Еремкин показал, как военнослужащие в ДНР с помощью дронов следят за перемещениями и действиями украинских боевиков, а также борются с их беспилотниками.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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