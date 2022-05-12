В Госдуме предрекли ФРГ нехватку газа в отопительный сезон

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил «Известиям» в среду, 4 мая, что на лето Германии хватит ограниченного количества газа, включая поставки сжиженного природного газа (СПГ), но его будет категорически недостаточно, когда наступит отопительный сезон.

Ранее в этот же день вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на выступлении в бундестаге заявил, что ряд дочерних предприятий бывшей «дочки» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH не получают российский газ из-за санкций, которые Москва ввела в отношении Запада. Министр добавил, что Берлин нашел альтернативных поставщиков, однако не уточнил, каких. В то же время он признал, что санкции России в энергосекторе обостряют ситуацию со снабжением Германии.

«Огромный плюс для Европы — это то, что закончился отопительный сезон, а следующий начнется только через пять-шесть месяцев», — сказал Ананских.

Надо понимать, что ни Германия, ни Болгария, которые в начале мая заявляли о планах по закупкам СПГ у США, не справятся в отопительный сезон без российского газа в ближайшие шесть-семь лет, добавил первый зампред думского комитета по энергетике.

По его словам, страны Запада рассчитывают, что задушат российскую экономику санкциями, и что им будут дарить газ, но этого не будет, и к следующему отопительному сезону Европа останется без запасов газа. Депутат добавил, что если даже «Газпром» начнет поставлять газ в сезон, не запасшим этот энергоресурс странам всё равно его не хватит, потому что возможности трубопроводов ограничены и будут большие ограничения по потреблению голубого топлива по всей Германии.

Ранее в этот день официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с бывшими и нынешними дочерними компаниями «Газпрома», в отношении которых Москва ввела санкции, у России «не будет взаимоотношений, они запрещены». По его словам, такие ограничения не усложнят отношения, а вовсе заблокируют.

Накануне глава немецкого минэнерго говорил, что Германия рассчитывает на восстановление транзита энергоносителей через Украину в полном объеме. Он заверил, что поставки газа через другие маршруты остаются стабильными. Но в тот же день стало известно, что объемы газа, поступающего в ФРГ через Украину, сократились за день почти на 25%, они компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов. При этом «Газпром» заявил, что Киев оставил для транзита российского газа в Европу только один вход, из-за чего надежность газоснабжения существенно снизится.

С 1 апреля «Газпром» прекратил сотрудничество с такими европейскими компаниями, как Gazprom Germania, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и др.

11 мая появилось постановление, которое информирует об утверждении российским правительством перечня из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В список вошли организации из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. Среди них в том числе бывшие европейские «дочки» «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.