В Германии сообщили о неполучении газа дочерними компаниями «Газпрома»

Ряд дочерних предприятий экс-дочки «Газпрома» Gazprom Germania GmbH не получают газ из-за санкций, которые Россия ввела в отношении Запада. Об этом 12 мая сообщил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на выступлении в бундестаге.

По его словам, Германия подготовилась к санкциям со стороны России. Он заверил, что рынок может компенсировать нехватку российского газа, уточняет «Газета.Ru».

Министр также заявил, что ФРГ нашла альтернативных поставщиков, однако не уточнил каких. При этом он всё же признал, что санкции России в энергосекторе обостряют ситуацию со снабжением Германии.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с бывшими и нынешними дочерними компаниями «Газпрома», в отношении которых Россия ввела санкции, у РФ «не будет взаимоотношений, они запрещены». Он пояснил, что такие санкции не усложнят отношения, а вовсе заблокируют.

При этом 11 мая Хабек заявлял, что Германия рассчитывает на восстановление транзита энергоносителей через Украину в полном объеме. И заверил, что поставки газа через другие маршруты остаются стабильными. Но в тот же день стало известно, что объемы газа, поступающего в ФРГ через Украину, сократились за день почти на 25%, они компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов.Помимо этого, российский «Газпром» заявил, что Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, из-за чего надежность газоснабжения существенно снизится.

С 1 апреля «Газпром» прекратил сотрудничество с такими европейскими компаниями, как Gazprom Germania, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и другими.

11 мая появилось постановление, которое информирует об утверждении российским правительством перечня из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В список вошли организации из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. Среди них в том числе бывшие европейские «дочки» «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

На фоне этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что Россия имеет полное понимание того, как ей дальше жить в условиях масштабных западных санкций. Он подчеркнул, что страна будет полагаться только на себя и надежных партнеров. Кроме того, Лавров отметил, что у РФ есть достаточно покупателей энергоресурсов, с которыми будет продолжаться работа.

Россия стала вводить контрсанкции в ответ на рестрикции Запада: с 24 февраля, после начала спецоперации по защите населения в Донбассе, ЕС и США приняли несколько пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики РФ.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима в том числе для обеспечения безопасности России.

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