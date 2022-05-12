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Опубликованы кадры перегруппировки войск в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» появились кадры масштабной перегруппировки войск в Луганской Народной Республике (ЛНР).

На видео запечатлен момент перемещения десятков машин с латинской буквой V.

Ранее в этот день Минобороны России показало работу ремонтных подразделений в ходе специальной операции по защите Донбасса. Специалисты непрерывно ведут обслуживание военной техники в полевых условиях.

В некоторых случаях мелкий ремонт проводят непосредственно в поле. Если же это невозможно, поврежденную технику эвакуируют в срочном порядке. В качестве буксира выступает армейский эвакуатор, созданный на базе танка Т-72. Машина оборудована мощной лебедкой, краном и даже сошником-бульдозером, чтобы разгребать завалы.

Для бесперебойной работы подразделения российские служащие разворачивают специальные замаскированные пункты. На этих точках в кратчайшие сроки проводятся восстановительные операции любой сложности. В распоряжении техников самые эффективные и современные инструменты.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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