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Лавров прибыл в Душанбе для участия в заседании СМИД СНГ

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Как сообщает Национальное информационное агентство Таджикистана (НИАТ) «Ховар» 12 мая, для этого российский министр иностранных дел прибыл в Душанбе.

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«Глава российского дипведомства прибыл в Душанбе из столицы Омана Маската, где находился с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

Заседание СМИД стран СНГ пройдет 13 мая. Предполагается, что его участники в столице Таджикистана обсудят перспективы развития сотрудничества, уделив внимание вопросам международной безопасности и развитию связей в гуманитарной и научной сферах. В рамках мероприятия также запланировано проведение встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.

Заседания Совета министров иностранных дел СНГ проводятся дважды в год. Следующая встреча должна пройти в Нур-Султане в октябре.

10 мая министр иностранных дел России прибыл с двухдневным визитом в оманскую столицу Маскат, куда он прилетел из Алжира. Там Лавров провел встречу с вице-премьером по делам совета министров Омана Фахдом бен Махмудом Аль Саидом, а также со своим коллегой, главой МИДа султаната Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

5 мая Лавров в своей статье для «Российской газеты» указал, что текущий 2022 год проходит под знаком 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений России и стран Центральной Азии — Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Особо глава российского МИДа отметил работу по линии антитеррористических и антинаркотических структур СНГ, ОДКБ и ШОС.

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