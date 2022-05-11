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Лавров прибыл с визитом в Оман

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 мая прибыл с визитом в оманскую столицу Маскат. Туда он прилетел из Алжира.

Как ожидается, в среду, 11 мая, Лавров проведет встречу с вице-премьером по делам совета министров Омана Фахдом бен Махмудом Аль Саидом.

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Кроме того, Лавров поговорит со своим коллегой, главой МИДа султаната Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

Предыдущий визит главы МИД РФ в Оман состоялся в 2016 году.

Москва и Маскат ранее выражали настрой на последовательное наращивание усилий в интересах дальнейшего расширения и укрепления многоплановых двусторонних связей.

У обоих государств близки или совпадают подходы в пользу разрешения кризисных ситуаций и конфликтов на Ближнем Востоке и Севере Африки. В частности, страны обсуждают обстановку в Сирии, Ливии, Йемене, зоне Персидского залива, а также в палестино-израильском направлении.

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