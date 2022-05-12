Аналитик заявил об усилении неопределенности на мировом валютном рынке

Неопределенность на мировом валютном рынке усиливается, и причинами этому являются инфляция, геополитическая нестабильность и неизвестность будущих решений со стороны Федерального резерва США. Такое мнение выразил 12 мая начальник отдела аналитики и взаимодействия с инвесторами банка «Ренессанс Кредит» Павел Журавлев.

«Одной из причин роста волатильности на рынке FOREX может являться относительная невнятность действий монетарных властей США и еврозоны на фоне роста инфляции», — цитирует Журавлева агентство «Прайм».

По словам аналитика, на конец апреля рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении составил 8,5% в США и 7,5% в Европе. Эксперт считает, что если на рынке начнется серьезная коррекция и замедление экономики, то дальнейшие планы монетарных властей США повысить учетную ставку на 0,25% и более неочевидны.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) еще сохраняет ставки, но инвесторы не могут прийти к единому мнению о его политике в будущем. Риски нового витка валютной нестабильности также усиливают геополитическая ситуация и рост цен на углеводороды на фоне продолжающейся мировой инфляции, добавил аналитик.

30 апреля сообщалось, что денежная политика США и зависимость Европы от российских энергоносителей создает такую макроэкономическую ситуацию, при которой евро может значительно пострадать из-за антироссийских санкций. Как указал журналист Андреа Мураторе в статье итальянской газеты Il Giornale, евро оказывается в ловушке: он терпит сброс американской инфляции из-за монетарного ужесточения Вашингтона, за которым ЕЦБ не может уследить из-за кризиса, так как Россия больше не использует его в качестве альтернативы доллару США.

Накануне, 29 апреля, аналитик допустил Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Михаил Коган допустил, что через несколько месяцев евро будет стоить столько же, сколько и доллар, и это станет не заслугой США, а плодом не самой грамотной экономической политики Евросоюза.

21 апреля аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский спрогнозировал крах евро в ЕС, так как у Евросоюза мало инструментов для сдерживания роста инфляции и сложившаяся экономическая ситуация грозит мировым кризисом и возвратом стран Европы к национальным валютам.

В то же время 13 апреля глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет интерес к сохранению платежей в более стабильных и распространенных валютах.