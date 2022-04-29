Прямой эфир
Мир
Нидерланды не смогли запретить заход в порт судна с российской нефтью
Туризм
Вице-президент РСТ заявил о возможном увеличении турпотока в Турцию
Мир
В Венгрии заявили о непубличном согласии ряда компаний на оплату газа в рублях
Мир
Пушилин выразил надежду на скорое разрешение ситуации с «Азовсталью»
Политика
Медведев анонсировал новый закон о регулировании въезда и выезда мигрантов
Мир
Жителям двух областей Украины запретили приближаться к границе с Россией
Общество
Аэропорт Шереметьево прекратит работу инфочатов в WhatsApp и Viber с 1 мая
Общество
Камеры зафиксировали в Москве автомобиль посольства США с буквой Z на крыше
Мир
Глава Херсонской области заявил об отказе Киева от херсонцев
Мир
Японский банкир предрек конец света в случае эмбарго на газ из России
Мир
В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Первомайска из «Градов»

Аналитик допустил равенство курсов доллара и евро через несколько месяцев

Аналитик Коган допустил равенство курсов доллара и евро через несколько месяцев
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ничего удивительного в том, что через несколько месяцев евро будет стоить столько же, сколько и доллар, не будет, и это станет не заслугой США, а плодом не самой грамотной экономической политики Евросоюза. Об этом заявил «Известиям» руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Михаил Коган в пятницу, 29 апреля.

Развод с долларом: рубль предложили привязать к золоту
Национальная валюта должна иметь внутреннюю ценность без привязки к доллару

Ранее в этот же день курс евро упал ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года в ходе торгов на Мосбирже. По данным на 18:12 мск, курс евро составляет 74,60 рубля, доллара — 70,77 рубля.

Коган подчеркнул, что нужно сделать оговорку насчет курса Московской биржи.

«Фактически сейчас он устанавливается ЦБ РФ, потому что регулятор остался единственным серьезным игроком на рынке и через интервенции он может установить курс доллара или евро как 50, так и 100 рублей. Поэтому очень серьезно к нему относиться не стоит, разве что использовать текущий момент для того, чтобы докупать валюту на валютные счета», — пояснил он.

По словам аналитика, на стоимость евро нужно смотреть не в контексте падения к рублю, а в контексте понижения к доллару и некоторым другим валютам развитых стран — франку, фунту. Он отметил, что за полгода курс европейской валюты упал к американской примерно на 10% на фоне энергокризиса, инфляции, проблем внутри континента с пандемией и иммигрантами, а также нестабильности внутри самой Европы касательно проблем России и Украины.

При этом все государства, кроме Японии, постепенно наращивают ставки рефинансирования центробанков, в то время как Европейский центробанк (ЕЦБ) продолжает придерживаться очень мягкой политики, лишь аккуратно сворачивая программы помощи, введенные в пандемию, добавил специалист.

«Это и привело к тому, что евро обновляет минимумы к рублю за два года, а к доллару — за пять лет», — заключил Коган.

25 апреля ЦБ сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.

Партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов связал падение стоимости евро с ограниченным спросом на европейскую валюту из-за резкого снижения товарооборота России с Евросоюзом. Предложение же евро, наоборот, велико, поэтому и наблюдается временный дисбаланс, пояснил он.

13 апреля глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет интерес к сохранению платежей в более стабильных и распространенных валютах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022