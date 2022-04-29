Аналитик допустил равенство курсов доллара и евро через несколько месяцев

Ничего удивительного в том, что через несколько месяцев евро будет стоить столько же, сколько и доллар, не будет, и это станет не заслугой США, а плодом не самой грамотной экономической политики Евросоюза. Об этом заявил «Известиям» руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Михаил Коган в пятницу, 29 апреля.

Ранее в этот же день курс евро упал ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года в ходе торгов на Мосбирже. По данным на 18:12 мск, курс евро составляет 74,60 рубля, доллара — 70,77 рубля.

Коган подчеркнул, что нужно сделать оговорку насчет курса Московской биржи.

«Фактически сейчас он устанавливается ЦБ РФ, потому что регулятор остался единственным серьезным игроком на рынке и через интервенции он может установить курс доллара или евро как 50, так и 100 рублей. Поэтому очень серьезно к нему относиться не стоит, разве что использовать текущий момент для того, чтобы докупать валюту на валютные счета», — пояснил он.

По словам аналитика, на стоимость евро нужно смотреть не в контексте падения к рублю, а в контексте понижения к доллару и некоторым другим валютам развитых стран — франку, фунту. Он отметил, что за полгода курс европейской валюты упал к американской примерно на 10% на фоне энергокризиса, инфляции, проблем внутри континента с пандемией и иммигрантами, а также нестабильности внутри самой Европы касательно проблем России и Украины.

При этом все государства, кроме Японии, постепенно наращивают ставки рефинансирования центробанков, в то время как Европейский центробанк (ЕЦБ) продолжает придерживаться очень мягкой политики, лишь аккуратно сворачивая программы помощи, введенные в пандемию, добавил специалист.

«Это и привело к тому, что евро обновляет минимумы к рублю за два года, а к доллару — за пять лет», — заключил Коган.

25 апреля ЦБ сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.

Партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов связал падение стоимости евро с ограниченным спросом на европейскую валюту из-за резкого снижения товарооборота России с Евросоюзом. Предложение же евро, наоборот, велико, поэтому и наблюдается временный дисбаланс, пояснил он.

13 апреля глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет интерес к сохранению платежей в более стабильных и распространенных валютах.