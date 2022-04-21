Экономист предрек Европе крах евро и возвращение национальных валют

У Евросоюза мало инструментов для сдерживания роста инфляции, и сложившаяся экономическая ситуация грозит мировым кризисом, крахом евро и возвратом стран ЕС к национальным валютам. Такой прогноз дал в четверг, 21 апреля, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

По мнению экономиста, проблемы в европейской экономике продолжаются еще со времен греческого кризиса, начавшегося в 2010 году. Наиболее бедные государства справляются только за счет поддержки богатых соседей.

«Ни в коем случае не стоит вкладываться в евро, потому что дела очень плохи. Причем дела очень плохи давно, в финансово-банковской системе еще со времен долгового кризиса 2011–2012 годов ничего не улучшилось. Дисбалансы в экономике еврозоны только росли», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Голубовский отметил, что главная проблема Европы в том, что перед немецким Центральным банком (ЦБ) колоссальная задолженность стран европериферии, главным образом ЦБ Италии.

«Германия финансирует, по сути, эту экономику за счет того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) покупал итальянский долг. Без этого страны европериферии не смогли бы обслуживать свой долг», — сказал он.

Эксперт добавил, что Греция, которая обанкротилась 10 лет назад, была самым слабым звеном и за это время ситуация только усугубилась.

В феврале 2022 года инфляция в еврозоне достигла рекордных 5,9%, а в марте показатель увеличился до 7,5%. Но бороться с проблемой классическими методами невозможно — ЕЦБ не может поднять процентную ставку, поскольку это убьет бюджеты этих проблемных стран.

По словам аналитика, официально инфляция в Германии уже 7,3%, а если честно ее считать, то она уже двузначная.

«Незащищенные слои населения нищают, им нужна господдержка, а господдержка — это печать денег. Но печать денег в условиях, когда у вас двузначная инфляция, — это значит провоцировать еще больший рост инфляции с риском перехода в гиперинфляцию, риском распада денежной системы и оттоком капитала из еврозоны», — сказал он.

По мнению специалиста, начало спецоперации России по освобождению Донбасса стало причиной стремительного роста потребительских цен. Это грозит мировым кризисом и крахом европейской валюты.

«Европа катится на экономическое кладбище, причем процессы становятся необратимыми. Если всё продолжится так, как сейчас, встанет вопрос о возврате к национальным валютам. Есть вероятность, что евро как валюта будет уничтожен в ближайшие годы. Я бы дал здесь вероятность 50 на 50 в ближайшие два года», — заключил Голубовский.

Ранее в этот день данные Евростата показали, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 5,9% по итогам марта.

Накануне бывший главный экономист Deutsche Bank и директор-основатель Научно-исследовательского института Флоссбаха фон Шторха Томас Майер заявил, что длительная инфляция может «убить» евро.

Он подчеркнул, что Европейский центральный банк лишь усугубляет ситуацию, продолжая печатать банкноты и не желая или не имея ресурсов, чтобы что-то изменить, сообщает телеканал «Звезда». Из-за инфляции, уверен директор-основатель института, европейцы со временем начнут искать альтернативу евро.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Санкции против России усилились, после того как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ — в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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