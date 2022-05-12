WP: в США разработали руководство по обмену разведданными с Украиной

Вашингтон разработал внутреннее руководство по обмену разведданными с Украиной. Об этом в четверг, 12 мая, пишет The Washington Post со ссылкой на американских и украинских официальных лиц, которые на условиях анонимности рассказали о сотрудничестве.

«Информация о местонахождении и передвижении российских войск поступает на Украину в режиме реального времени и включает в себя спутниковые снимки и репортажи, полученные из конфиденциальных источников в США», — говорится в материале.

При этом, как отмечает газета, Штаты не находятся в состоянии войны с российской стороной, разведданные они предоставляют Украине как помощь.

Между тем, на практике официальные американские лица имеют ограниченный контроль над тем, как их украинские бенефициары используют военную технику и разведданные. Это факт, в свою очередь, может спровоцировать Кремль на на ответные действия против США и их союзников, а также вызывает повышенную угрозу прямого конфликта между двумя ядерными державами.

Руководство по обмену разведданными направлено на то, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, утверждают собеседники издания. Уточняется, что Соединенные Штаты не могут предоставить подробную информацию, которая помогла бы Украине убить российских руководителей, таких как самые высокопоставленные офицеры или министры.

По словам анонимных официальных лиц, вторая категория запрещенного обмена разведданными — это информация, которая может помочь Украине атаковать российские цели за пределами страны.

8 мая постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Вашингтон передает Киеву направленные против РФ разведданные, отметив, при этом, что то, как использует украинская сторона предоставляемые данные, зависит от них. Американский постпред выразила надежду на то, что «Россия ощутила последствия от предоставления разведданных».

Информацию о том, что Вашингтон направлял на Украину разведданные, которые приводили к гибели российских военных распространил 4 мая The New York Times. Издание утверждает, что США передают сведения о местонахождении военных «в режиме реального времени».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил, что армии России известно о коммуникации между странами НАТО и Украиной, в том числе по передаче разведывательной информации. Он подчеркнул: распространение сведений разведки не отразится на завершении спецоперации России по защите Донбасса.

Информация об обмене разведданными между США и Украиной касалась спецоперации РФ по защите Донбасса, которая была объявлена 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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