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Порядок начисления и размер некоторых пенсий изменится с 1 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С 1 июня у некоторых российских пенсионеров увеличится пенсия. Это касается тех, кто уволился с работы в феврале 2022 года.

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Индексация пенсий неработающих россиян в феврале составила 8,6%. Тех, кто работал в этот период, индексация ожидает уже летом. Выплаты будут произведены автоматически без подачи заявления.

Кроме того, в силу вступит закон, по которому изменится порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца.

Теперь совершеннолетние выпускники школ смогут получать выплаты до 1 сентября. Если же выпускник планирует учиться в вузе, то ему будут выплачивать пенсию во время учебы вплоть до 23 лет, при этом писать заявление не нужно. Также нет необходимости в предоставлении доказательств иждивения детей умершего кормильца, которые достигли совершеннолетия и учатся очно.

В документе уточняется, что на момент смерти кормильца дети не должны работать или вести другую деятельность, по которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию. В ПФР пояснили, что на выплату не может рассчитывать студент, который официально трудоустроен.

Ранее, 9 мая, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что правительство России представило президенту РФ Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТ.

До этого, 6 мая, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что дополнительную индексацию пенсий, соцвыплат и МРОТ произведут автоматически. Депутат также подчеркнула, что рост уровня инфляции за I квартал, по данным Росстата, составил 9,95%, и предположила, что «именно на такой уровень, возможно, и будет повышена пенсия».

27 апреля российский лидер Владимир Путин заявил, что в скором времени будут приняты решения по индексации пенсий.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что гражданам старше 80 лет фиксированную выплату в составе страховой пенсии начисляют в двойном размере, на 2022 год надбавка составила 6564 рубля. Такая же надбавка полагается пенсионерам, которым присвоена I группа инвалидности. Эти доплаты начисляются автоматически, специально обращаться для их начисления не требуется, узнали «Известия».

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