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Правительство выделит грант на медобеспечение волонтеров в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Правительство РФ выделит профильной ассоциации субсидию на организацию медицинского обеспечения волонтеров во время их пребывания в Донбассе. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в среду, 11 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Установить, что грант в форме субсидии из федерального бюджета предоставляется Ассоциации волонтерских центров на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией медицинского обеспечения волонтеров на период их пребывания на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — сообщается в документе.

Уточняется, что соответствующий грант предоставляется на оплату расходов, связанных с оказанием медпомощи профильными организациями на территории ДНР и ЛНР, медицинскую эвакуацию волонтеров в больницы России при наличии медицинских показаний.

Кроме того, отмечается, что результатом предоставления гранта является количество волонтеров, которым оказана медпомощь или которых эвакуировали из Донбасса.

5 мая стало известно, что в Донецке открылся первый на территории Донбасса штаб общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Отмечалось, что штаб совместно с Ассоциацией волонтерских центров будет координировать гуманитарные миссии, в рамках которых на Донбасс будут направляться врачи, учителя, психологи, строители и другие специалисты под потребности территорий.

Стать волонтером можно на платформе «Добро.рф». Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Ассоциация волонтерских центров разработали проект порядка отбора и подготовки волонтеров.

2 мая в пресс-службе «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) сообщили, что в Мариуполь было отправлено четыре автоцистерны (водовозы по 8 кубов каждая) и три грузовика с гуманитарной помощью отправили в Мариуполь из Ростовского штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Уточнялось, что водовозы ежедневно совершают по несколько рейсов, обеспечивая Мариуполь 52 т чистой питьевой воды.

30 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных социальных гарантий людям, командированным в Донбасс. В документе, в частности, указывались, что семьям волонтеров, погибших в зоне проведения спецоперации положены выплаты в размере 5 млн рублей, а в случае ранения или иного увечья волонтеры получат по 3 млн рублей.

Кроме того, в указе президента сообщалось, что Росмолодежи совместно с Ассоциацией волонтерских центров поручено определить порядок отбора и подготовки волонтеров для деятельности на территории Донбасса, а ФСБ и Минобороны — «обеспечить безопасный и организованный порядок пересечения государственной границы» волонтерами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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