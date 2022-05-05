Кириенко открыл первый в Донбассе штаб волонтеров по оказанию гумпомощи

В Донецке открылся первый на территории Донбасса штаб общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе добровольческого движения «Мы вместе».

В открытии штаба участвовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Наша общая задача сегодня — вернуть для жителей Донбасса мирную жизнь, какой не было тут уже восемь лет. В этом смысле роль волонтерского сообщества трудно переоценить. Ребята из России совместно со своими единомышленниками отсюда займутся первостепенными гуманитарными вопросами, восстановлением объектов инфраструктуры, помощью наиболее социально уязвимым группам граждан», — заявил он в ходе открытия.

В пресс-службе отметили, что на базе штаба будет происходить координация волонтеров, осуществляться координация гуманитарных грузов и запуск социальных проектов из России на территории Донбасса. Кроме того, штаб совместно с Ассоциацией волонтерских центров будет координировать гуманитарные миссии, в рамках которых на Донбасс будут направляться врачи, учителя, психологи, строители и другие специалисты под потребности территорий.

«Штаб «Мы вместе» станет центром оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса», — подчеркнули в пресс-службе.

Стать волонтером можно на платформе «Добро.рф». Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Ассоциация волонтерских центров разработали проект порядка отбора и подготовки волонтеров. Так, согласно документу, срок предполагаемой поездки в Донецкую или Луганскую народные республики (ДНР или ЛНР) составит не более 40 дней. Участником миссии может стать гражданин России старше 18 лет с опытом волонтерской деятельности более двух лет.

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