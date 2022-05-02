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ОНФ наладил подачу питьевой воды в Мариуполь

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Из-за тяжелой ситуации, связанной с обеспечением жителей Мариуполя питьевой водой, «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) совместно со Всероссийским студенческим корпусом спасателей (ВСКС) организовал ее ежедневную поставку в город. Об этом заявили в понедельник, 2 мая, в пресс-службе ОНФ.

«Четыре автоцистерны (водовозы по 8 кубов каждая) и три грузовика с гуманитарной помощью отправили в Мариуполь из Ростовского штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. <…> В различных районах города по согласованию с властями волонтеры установили пластиковые емкости, которые будут заполняться водой автоцистернами», — сообщили в пресс-службе организации, отметив, что водовозы ежедневно совершают по несколько рейсов, обеспечивая Мариуполь 52 т чистой питьевой воды.

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Также в «Общероссийском народном фронте» добавили, что в Мариуполь было отправлено три «КамАЗа» с гуманитарной помощью: продуктами питания, предметами личной гигиены и детским питанием.

Ранее в этот день российское Министерство обороны сообщило, что 126 человек были выведены с территории завода «Азовсталь» и близлежащих домов в Мариуполе за два дня операции — 30 апреля и 1 мая.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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