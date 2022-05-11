Учитель оценил введение в школах киноуроков по истории

Обучение детей истории с использованием аудио- и видеоматериалов внесет в российское образование положительную динамику. Такое мнение выразил 11 мая «Известиям» учитель истории Александр Сысоев.

Ранее в этот же день в Минпросвещения РФ сообщили, что с нового учебного года в начальных классах школ по всей России появятся уроки исторического просвещения. Кроме того, будут введены киноуроки по историческим темам.

«Дети — визуалы, их интерес проще захватить с помощью яркой картинки. Смотря фильм, они получают эмоции, проявляют эмпатию по отношению к персонажам, что позволяет материалу лучше усвоиться. Кроме того, видеоматериалы способствуют дискуссиям, что также положительно сказывается на социализации детей. Поэтому изучение истории с помощью видеоматериалов, на мой взгляд, весьма благоприятно скажется на детях и сделает уроки более эффективными», — пояснил Сысоев.

Педагог также отметил, что процесс цифровизации образования в России идет не первый год.

«Период пандемии коронавируса дал огромный толчок переходу школы в онлайн-пространство», — напомнил учитель.

Также в Минпросвещения рассказали, что с нового учебного года в школах в начале каждой недели будут поднимать флаг РФ, исполнять гимн, а также вести уроки «Разговоры о важном». Подобные занятия будут проходить во всех российских образовательных учреждениях в рамках предусмотренных на внеурочную деятельность часов.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), абсолютное большинство россиян выступает за поднятие флага и исполнение гимна перед школьной учебной неделей, а также положительно относится к проведению уроков, посвященных спецоперации по защите Донбасса. Такие данные приведены по состоянию на 11 мая.

19 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность изучения отечественной истории. Он подчеркнул, что семилетние дети интересуются тем же, что и взрослые, и ведомство уполномочено принимать такие решения.