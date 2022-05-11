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Историческое просвещение в начальных классах начнется с 1 сентября

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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С 1 сентября нового учебного года 2022 в начальных классах образовательных учреждений по всей России появятся уроки исторического просвещения. До конца мая Минпросвещения направит в регионы рекомендации, заявил журналистам в среду, 11 мая, глава организации Сергей Кравцов.

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«Мы усилим историческое просвещение с 1 сентября следующего учебного года. Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит (с 5 класса). С первого класса в рамках предмета «Окружающий мир» мы усилим историческую составляющую. В конце мая соответствующие рекомендации министерство просвещения РФ направит в регионы», — сообщил руководитель Минпросвещения, добавив, что занятия будут проводить в рамках внеурочной работы.

По словам Кравцова, также с 1 сентября в начале каждой учебной недели будут поднимать флаг РФ, исполнять гимн, а также вести уроки «Разговоры о важном». Подобные занятия будут проходить во всех российских школах в рамках предусмотренных на внеурочную деятельность часов.

Ранее, 25 апреля, в начале учебной недели, в 89 школах Тверской области впервые исполнили гимн России и подняли государственный флаг.

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