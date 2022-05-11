Под ответные санкции России попала 31 компания ЕС и США

Правительство РФ утвердило перечень из более тридцати иностранных компаний, которые попали под ответные санкции России. Соответствующее постановление размещено в среду, 11 мая, на официальном портале правовой информации.

В список вошла 31 компания из Германии, Франции и других стран Евросоюза (ЕС), а также США и Сингапура.

В частности, в российском санкционном списке — бывшие европейские «дочки» «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа: , Gazprom Marketing & Trading USA Inc, Gazprom Schweiz AG, Gazprom Germania GmbH, Vemex, Wingas, EuRoPol GAZ.

Как следует из документа, с такими компаниями нельзя заключать сделки, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам и проводить финансовые операции в их пользу. Речь идет в том числе о заключенных внешнеторговых контрактах. Эти запреты были установлены 3 мая указом президента РФ Владимира Путина.

Со среды кабмин определил еще ряд дополнительные критериев. Так, запрещаются сделки, предусматривающие совершение платежей и операций с ценными бумагами с участием или в пользу таких компаний, а также принадлежащих или зафрахтованных подсанкционными лицами, в их интересе или по их поручению.

Ранее в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия имеет полное понимание того, как ей дальше жить в условиях масштабных западных санкций. Он подчеркнул, что страна будет полагаться только на себя и надежных партнеров. Кроме того, Лавров отметил, что у РФ есть достаточно покупателей энергоресурсов, с которыми будет продолжаться работа.

С 24 февраля, после начала спецоперации по защите Донбасса, ЕС и США приняли несколько пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима в том числе для обеспечения безопасности России.

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