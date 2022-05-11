Кинолог назвал причины агрессивного поведения собак

Агрессивное поведение собаки является нормальной реакций на потенциальную угрозу. Об этом в среду, 11 мая, заявил «Известиям» ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц, комментируя ситуацию с двумя ротвейлерами, которые загрызли 10-летнюю девочку в Крыму.

«Надо понимать, что агрессию у собак может вызвать всё что угодно, в том числе какие-то неосторожные движения или жесты со стороны ребенка. Может, девочка резко взмахнула рукой, попыталась ущипнуть или неумело поиграть. Агрессия просто так не возникает, это нормальная реакция собаки, если она чувствует угрозу», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что к хозяину собак, который допустил случившееся, много вопросов.

«Еще одной причиной могла стать невоспитанность животных, их плохая социализация. Если так, то какое право он имел выпускать их, создавая опасную для окружающих ситуацию? Есть такая фраза: «Там, где что-то происходит неприятное с собаками, смотрите сначала на человека на другом конце поводка», — указал Карапетьянц.

По его словам, с воспитанными и управляемыми собаками подобных трагедий не возникает.

Ранее в этот день СК России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении жителя поселка Советский, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности 10-летней внучке. По данным следствия, две девочки в возрасте 10 и 14 лет гостили у дедушки на майских праздниках.

Днем 10 мая мужчина выпустил двух взрослых ротвейлеров погулять, а когда младшая внучка вышла во двор, собаки напали на нее. Пострадавшую с рваными ранами доставили в больницу, где она умерла во время операции.

29 апреля президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил «Известиям» о том, каким правилам общения с собаками нужно обучить детей. Прежде всего перед тем как познакомиться с собакой, нужно обязательно спросить разрешения у владельца, а также убедиться, что питомец расположен к контакту и готов взаимодействовать. По словам эксперта, нужно спокойно подойти к собаке и дать ей понюхать свою ладонь, если собака пошла на контакт, можно нежно почесать ее по подбородку, груди и шее.