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Ротвейлеры загрызли 10-летнюю девочку в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Два ротвейлера загрызли 10-летнюю девочку в Крыму, возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Советский, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности 10-летней внучке. Об этом 11 мая говорится в сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по региону.

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«Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что две девочки в возрасте 10 и 14 лет гостили у дедушки на майских праздниках в поселке Советский», — отмечается в сообщении.

Днем 10 мая мужчина выпустил двух взрослых ротвейлеров погулять, когда младшая внучка вышла во двор, собаки напали на нее, сообщает ИА «Крыминформ».

Пострадавшую с рваными ранами доставили в больницу, где она умерла во время операции.

«В рамках возбужденного уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, будет дана оценка содержанию животных и принимаемым владельцем собак мерам безопасности, с привлечением специалистов ветеринарной службы будет решаться вопрос дальнейшей судьбы животных», — отметили следователи.

По указанию руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева начата проверка владельцев опасных пород собак, проявлении законодательной инициативы на предмет упорядочения их содержания в домашних условиях и привлечения к ответственности.

В конце апреля в Краснодарском крае собаки загрызли 12-летнюю участницу детского первенства России по шахматам. Животные напали на девочку, после того, как она пролезла на закрытую территорию.

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