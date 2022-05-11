Россия и Белоруссия перейдут на оплату газа в российских рублях

Россия и Белоруссия внесли изменение в соглашение о поставках газа, которое подразумевает переход на оплату газа в российских рублях. Об этом в среду, 11 мая, сообщает Минэнерго России в своем Telegram-канале.

«[Министр энергетики России] Николай Шульгинов и министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич подписали протоколы о внесении изменений в межправсоглашение по поставкам природного газа <…> [они] предусматривают переход на оплату газа в российских рублях и определяют условия формирования цены на газ с апреля до конца 2022 года», — говорится в сообщении.

Шульгинов отметил, что газовая отрасль остается флагманом сотрудничества государств.

2 апреля премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что Белоруссия будет оплачивать в рублях поставки нефти и газа из России. Головченко добавил, что начался период, который «можно назвать периодом самоубийства доллара, это шанс для мира уйти от гегемонии доллара». При этом он отметил, что «последствия агрессивных и неоправданных действий США сложно предугадать».

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями нарушением контрактов и заявили о планах не выполнять его.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран и блокировки части резервов ЦБ, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Обстановка в регионе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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