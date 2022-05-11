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Бывший вице-губернатор Нью-Йорка обвинила Байдена в росте цен на продукты

Бывший вице-губернатор Нью-Йорка Маккоги обвинила Байдена в росте цен на продукты
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Фото: Global Look Press
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Безграмотная политика действующего президента США Джо Байдена привела к двукратному подорожанию цен на удобрение и пестициды и, как следствие, повышение стоимости продовольствия. Об этом во вторник, 10 мая, заявила бывшая вице-губернатор Нью-Йорка Бетси Маккоги в колонке для издания The New York Post.

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«Политика администрации Байдена виновата в продовольственной инфляции, которая превращает поход американцев в супермаркет в сплошную пытку. Президент отдает приоритет сохранению климата, а не вашей способности прокормить семью», — отмечает Маккоги.

По ее словам, война Байдена с ископаемым топливом привела к росту цен за удобрение еще задолго до украинских событий, а транспортировка товаров морским путем в Штаты стала стоить на 25% больше, чем год назад. Все объяснения американского лидера, как отметила МакКоги, являются фальшивыми.

9 мая профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова прокомментировала высокие показатели инфляции в США. По ее мнению, схлопыванию американского экономического «пузыря» могут способствовать подрыв авторитета американской валюты, а переход международных расчетов на другие валюты после заморозки активов России может «выключить» доллар из большинства сделок.

4 мая Федеральная резервная система (ФРС) одобрила повышение процентной ставки на полпроцента и допустила ее повышение на дополнительные 50 базисных пунктов (б. п.). По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, основной фактор инфляции обусловлен проблемами с предложением, но инструменты центрального банка нацелены только на спрос. Он добавил, что ситуация вокруг Украины и карантин на заводах в Китае могут усугубить перебои в цепочках поставок и ФРС мало что может с этим сделать.

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