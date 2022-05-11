На Камчатке назовут улицу в честь защитников Донбасса

В городе Елизово на Камчатке предложено переименовать улицу Рабочей смены в улицу Защитников Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края 11 мая.

«По инициативе главы Елизовского муниципального района Сергея Николаевича Тюлькина именно эту улицу, улицу Рабочей смены, переименуем в улицу Защитников Донбасса. Сейчас это решение будет выноситься в качестве инициативы, затем пройдут общественные слушания», — заявил губернатор Владимир Солодов.

По его словам, если данную инициативу поддержат жители, таким образом на Камчатке будет увековечена память тех, кто сейчас на территории Донбасса участвует в специальной военной операции.

Глава региона также вынес предложение называть улицы в городах и поселках региона в честь погибших защитников Донбасса. В качестве примера он назвал Сергея Булгакова, который погиб на огневой позиции, прикрывая отход своего отряда и раненого командира, что спасло жизни 39 человек.

В свою очередь, на Украине и некоторых странах Запада в связи со спецоперацией России по защите Донбасса власти начали переименовывать улицы таким образом, чтобы подчеркнуть свою противоположную от российской позицию.

Так, 25 апреля, стало известно, что киевский городской совет собирает предложения по переименованию почти 300 городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией. 22 апреля сообщалось, что часть улицы Коруновачни в Праге (Чехия), где расположено посольство России, переименовали в улицу Украинских героев. А 2 марта канадский депутат Чарли Энгус выступил с предложением переименовать улицу в Оттаве, на которой находится посольство России, в честь президента Украины Владимира Зеленского.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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