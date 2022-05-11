Новая Зеландия ввела санкции против еще восьми предприятий и граждан РФ

Власти Новой Зеландии ввели новые санкции в отношении ряда российских граждан и организаций из-за проводимой РФ спецоперации. Об этом 10 мая сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

«Очередной раунд санкций [властей Новой Зеландии] направлен против восьми физических и юридических лиц, причастных к организации кибератак и реализации кампании по распространению дезинформации на Украине», — указано в заявлении Махуты на сайте правительства страны.

Так, в санкционные списки были добавлены 85-й главный центр специальной службы (ГЦСС) главного управления Генштаба России, «Главный центр специальных технологий» Главного управления (ГУ) Генерального штаба ВС РФ и российское «Агентство интернет-исследований».

Кроме того, рестрикции коснулись официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, начальника ГУ Генштаба ВС РФ адмирала Игоря Костюкова, президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова, соучредителя крымского информагентства NewsFront Михаила Синелина и генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.

Всего Новая Зеландия ввела санкции в отношении более чем 650 российских граждан, включая президента РФ Владимира Путина и депутатов Госдумы РФ, а также в отношении 55 крупнейших российских предприятий и организаций.

О намерении страны ввести санкции против 170 российских сенаторов и шести компаний оборонного сектора сообщала Махута ранее, 2 мая. Как указала глава ведомства, указанные компании «способствовали посягательству на суверенитет и территориальную целостность Украины».

19 апреля в МИД Новой Зеландии объявили о введении санкций в отношении 18 российских финорганизаций, в том числе Центрального банка и Фонда национального благосостояния. Кроме того, 6 апреля Новая Зеландия ввела тариф в размере 35% на весь российский импорт. Веллингтон запретил экспорт продукции, тесно связанной со стратегическими отраслями промышленности России, такими как информационно-вычислительная техника и двигатели.

В рамках санкционных мер Новая Зеландия также объявила в марте о готовности заморозить активы представителей российских властей. Помимо этого, Веллингтон ввел персональные санкции в отношении порядка 100 россиян. В список вошли, в частности, президент РФ, председатель правительства, министр обороны, глава МИДа и ряд других представителей руководства страны.

Новые антироссийские санкции стали ответом на проведение Москвой специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. Власти России пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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