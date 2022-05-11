Минобороны показало кадры боевых ударов Су-35С по объектам ВСУ

Служащие армии РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры и технике вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 11 мая, сообщили в Министерстве обороны и предоставили кадры боевой работы российских истребителей.

Сверхманевренные военные самолеты Су-35С используются в рамках спецоперации РФ по защите Донбасса. Истребители стартуют с оперативных аэродромов и атакуют стратегические объекты противника. В распоряжении экипажа широкий спектр ракетного и бомбового вооружения.

«Приоритетно работаем по средствам противовоздушной обороны ВСУ. Применяем высокоточное оружие для поражения исключительно военных объектов. Все опытные. Все всё умеют. Все всё знают», — рассказал командир звена истребителей Су-35С Александр.

Вылеты осуществляются регулярно, в любое время суток, вне зависимости от погодных условий. Перед началом операции специалисты инженерно-технического состава проводят комплексную подготовку техники: проверяют исправность всех систем, осуществляют заправку самолетов и подвеску авиационных средств поражения.

Накануне Минобороны показало работу расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В, которые призваны обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) от средств воздушного нападения во время военной спецоперации.

Ранее, 5 мая, ведомство представило кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в ночное время. Отмечается, что в результате вылета были уничтожены пункт управления подразделения украинских националистов, а также несколько единиц бронетехники.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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