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ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с белыми флагами под Харьковом

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Военнослужащие ВСУ расстреляли в Харьковской области шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами. Об этом заявили во вторник, 10 мая, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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В сообщении говорится, что по достоверной информации в Харьковской области киевским режимом проведена очередная кровавая акция по «бучинскому» сценарию.

«На участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Он уточнил, что фото- и видеосъемку инцидента провели специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ.

Также Мизинцев сообщил, что из района частных домовладений в Белой Кринице Херсонской области артиллерией ВСУ нанесено несколько ударов по позициям Вооруженных сил России.

По его мнению, это было специально, для того, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам с мирными жителями, которых боевики территориальной обороны не выпускают из блокированного населенного пункта, удерживая их в качестве живого щита.

Мизинцев отметил, что при этом для фото- и видеофиксации якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению в Белой Кринице находились представители норвежских СМИ. Мизинцев предупредил о риске появления «сфабрикованных киевским режимом материалов о якобы «бесчинствах русских».

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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