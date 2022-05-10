На Мамаевом кургане в Волгограде состоялось шоу «Свет Великой Победы»

В Волгограде по случаю Дня Победы 9 мая провели красочное световое шоу «Свет Великой Победы». Местом проведения стал мемориальный комплекс Мамаев курган, где установлен знаменитый памятник «Родина-мать зовет!», сообщают «Известия» 10 мая.

При помощи специального светового оборудования на памятник проецировались тематические сюжеты, посвященные подвигам ветеранов, сумевших победить фашизм. Таким образом, потомки благодарили участников сражений за проявленный героизм и подвиг во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Световое шоу собрало около 100 тысяч зрителей и завершилось праздничный салютом из 50 разноцветных залпов.

Подобное шоу для Волгограда стало уже традицией. Световая инсталляция показывается на Мамаевом кургане с 2016 года и является одним из самых грандиозных мероприятий праздника 9 мая. В этом году шоу демонстрировалось девять раз три дня подряд.

Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы прошли практически в каждом городе России. Горожане смотрели военные парады, выставку военной техники и красочные салюты.

В Москве салют, приуроченный к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая в 22:00. В столице небо окрасили свыше 11 тыс. огней, которые запустили из семи десятков самоходных установок.

А праздничное утро началось с военного парада на Красной площади. Российский лидер Владимир Путин выступил на параде, произнеся речь по случаю 77-й годовщины Победы. Торжественные военные парады, помимо Москвы, прошли в 28 городах России.