В Москве состоялся салют в честь Дня Победы

Салют, приуроченный к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Москве. Залпы стартовали в 22:00.

В столице салют запустили из семи десятков самоходных установок. В небо выпустили свыше 11 тыс. огней.

Посмотреть на праздничный фейерверк можно было на 34 московских площадках, в том числе уже традиционно в парке Победы, парке Горького, в Лужниках, на ВДНХ.

Помимо столицы торжественные парады прошли в 28 городах России.

9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади прошел главный военный парад. Он начался с вынесения российского триколора и Знамени Победы под песню «Священная война». Российский лидер Владимир Путин выступил на параде, произнеся речь по случаю 77-й годовщины Победы.