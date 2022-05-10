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Антонов обвинил Запад в игнорировании требований РФ по безопасности

Посол РФ Антонов обвинил Запад в игнорировании требований Москвы по гарантиям безопасности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Требования России по гарантиям безопасности были проигнорированы западными странами, в то же время страны НАТО последовательно создавали угрозу российской границе. Об этом 9 мая напомнил посол РФ в США Анатолий Антонов на приеме в честь Дня Победы.

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«Наша страна всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Но справедливые и обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности никто на Западе слышать не захотел. Наоборот, натовские государства последовательно создавали угрозу российской границе», — отметил он.

В понедельник президент России Владимир Путин в ходе встречи с Артемом Жогой, отцом погибшего в ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, заявил, что Россия использовала бы любой шанс решить проблему Донбасса мирными средствами, но его не дали.

Кроме того, во время выступления на параде Победы на Красной площади в Москве российский лидер подчеркнул, что упреждающий отпор агрессорам на Украине со стороны РФ стал единственно правильным решением. Путин уточнил, что опасность для России росла с каждым днем.

15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса.

3 марта первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман назвала смехотворными предложения России к Соединенным Штатам в сфере безопасности. В частности, по ее словам, Вашингтон не мог согласиться с требованием о гарантиях невступления Украины в НАТО и с выходом из альянса ряда стран-членов.

10 февраля Россия получила коллективный ответ от имени министров иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза на письмо Лаврова по евробезопасности.

Как отметил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, ответ главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на письмо Лаврова можно охарактеризовать как «неудовлетворительный».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

Позже, 24 февраля, Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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