Псаки отказалась назвать условия отмены санкций США против России

Вашингтон не готов назвать условия отмены антироссийских санкций, введенных на фоне спецоперации по защите Донбасса, ссылаясь на необходимость проведения переговоров Москвы и Киева. Об этом заявила 9 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я не буду отсюда вести переговоры относительно этого. Мы знаем, что для прекращения этого потребуется процесс дипломатических переговоров. И мы не станем забегать вперед», — отметила она.

При этом Псаки подчеркнула приверженность США идее поддержки Украины как в военном, экономическом, так и гуманитарном планах.

Накануне администрация Белого дома сообщила о дополнительных антироссийских ограничениях, которые, в частности, касаются запрета со стороны США на экспорт в РФ бульдозеров и промышленного оборудования, приостановили генлицензию на экспорт ядерных материалов и дейтерия. Кроме того, США ввели около 2,6 тыс. визовых ограничений против российских и белорусских чиновников.

Отмечается, что для снятия санкций США будут ориентироваться на результат дипломатических переговоров России и Украины, а также на позицию Киева.

2 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что о снятии санкций, вводимых Западом коллективно в отношении России, не может быть и речи без достижения мира между этим государством и Украиной.

При этом президент России Владимир Путин 4 марта подчеркнул, что РФ не имеет никаких недобрых намерений в отношении своих соседей, а только отвечает на недружественные шаги других государств.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».