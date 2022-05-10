Военный эксперт прокомментировал поставки оружия Украине по ленд-лизу

Военный эксперт Виктор Литовкин в понедельник, 9 мая, в беседе с «Известиями» прокомментировал законопроект о поставках Украине вооружений со стороны США по ленд-лизу.

По словам обозревателя, кампания по оказанию Киеву военной поддержки предполагает, что Украине придется расплачиваться.

«Это не благотворительность, это не подарки. Это коммерческое мероприятие. Когда конгресс Соединенных Штатов выделяет, к примеру, $800 млн на военную помощь Украине, на эти деньги у фирм закупается вооружение. <…> Что будет потом с этим вооружением… — США это не интересует: $800 млн записаны в общий долг Украины перед Соединенными Штатами», — объяснил Литовкин.

Эксперт добавил, что пройдут десятилетия, прежде чем Киев сможет погасить задолженность, которая продолжает расти.

Кроме того, как отметил собеседник «Известий», Украина и США рассчитывают на пропагандистский эффект ленд-лиза. По мнению эксперта, Байден неслучайно выбрал 9 мая для утверждения проекта.

«Намек простой: «Вы тогда, в 45-м, выиграли, но это не значит, что вы победили окончательно и бесповоротно». Таким образом Соединенные Штаты, как и все страны НАТО, которые участвуют в поставках оружия на Украину, солидаризируются с националистическим кровавым режимом», — подытожил он.

Ранее в понедельник глава Белого дома Джо Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

Инициатива была выдвинута в середине января группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (от штата Техас).

При этом ранее в Белом доме раскрыли информацию о том, что Байден исчерпал предоставленные ему финансы на военную помощь Украине.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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