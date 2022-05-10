Прямой эфир
Мир
Япония ввела санкции против еще 71 компании и 140 граждан из РФ и ЛНР
Мир
Байден продлил режим санкций против Сирии еще на один год
Мир
Антонов обвинил Запад в игнорировании требований РФ по безопасности
Мир
США активизировали расследование в отношении «Лаборатории Касперского»
Мир
Молдавия через ООН призвала к выводу военных РФ из Приднестровья
Экономика
США могут отменить пошлины на ряд товаров из Китая
Мир
Байден призвал конгресс США одобрить выделение $33 млрд помощи Киеву
Мир
Два министра правительства Австрии ушли в отставку
Мир
Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу
Общество
В Москве состоялся салют в честь Дня Победы
Мир
США допустили увеличение числа своих инструкторов на Украине
Сюжет:

Военный эксперт прокомментировал поставки оружия Украине по ленд-лизу

Военный эксперт Литовкин: Украина будет расплачиваться с США за поставки по ленд-лизу десятилетиями
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный эксперт Виктор Литовкин в понедельник, 9 мая, в беседе с «Известиями» прокомментировал законопроект о поставках Украине вооружений со стороны США по ленд-лизу.

По словам обозревателя, кампания по оказанию Киеву военной поддержки предполагает, что Украине придется расплачиваться.

Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов
Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву

«Это не благотворительность, это не подарки. Это коммерческое мероприятие. Когда конгресс Соединенных Штатов выделяет, к примеру, $800 млн на военную помощь Украине, на эти деньги у фирм закупается вооружение. <…> Что будет потом с этим вооружением… — США это не интересует: $800 млн записаны в общий долг Украины перед Соединенными Штатами», — объяснил Литовкин.

Эксперт добавил, что пройдут десятилетия, прежде чем Киев сможет погасить задолженность, которая продолжает расти.

Кроме того, как отметил собеседник «Известий», Украина и США рассчитывают на пропагандистский эффект ленд-лиза. По мнению эксперта, Байден неслучайно выбрал 9 мая для утверждения проекта.

«Намек простой: «Вы тогда, в 45-м, выиграли, но это не значит, что вы победили окончательно и бесповоротно». Таким образом Соединенные Штаты, как и все страны НАТО, которые участвуют в поставках оружия на Украину, солидаризируются с националистическим кровавым режимом», — подытожил он.

Ранее в понедельник глава Белого дома Джо Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

Инициатива была выдвинута в середине января группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (от штата Техас).

При этом ранее в Белом доме раскрыли информацию о том, что Байден исчерпал предоставленные ему финансы на военную помощь Украине.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022