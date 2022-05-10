«Ждем, когда Мирошниченко снова выйдет на лед»

На церемонии закрытия сезона Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в конце апреля приз лучшему новичку прошедшего чемпионата вручили нападающему Вячеславу Малову из системы омского «Авангарда», выступающего за молодежную команду «Омские ястребы». После мероприятия игрок, которому 23 июня исполнится 18 лет, дал интервью «Известиям» – оценил прошедший сезон, рассказал о своей реакции на отстранение отечественных хоккеистов от международных соревнований и поделился эмоциями от ситуации вокруг своего звездного партнера по «ястребам» Ивана Мирошниченко. В начале марта «Авангард» объявил, что у хоккеиста обнаружены проблемы со здоровьем, он проходит курс лечения в Германии и может пропустить следующий сезон. По информации «Спорт-Экспресса», у Мирошниченко выявлена лимфома Ходжкина.

— Как думаете, за счет чего вы добились признания лучшим новичком сезона?

— Да толком и не скажу, что я достоин этого приза. Хочу сказать большое спасибо своим партнерам по звену Глебу Трикозову, Егору Сердюку. Без них бы этого не получилось. Только благодаря ним я получил это звание. С ними в тройке я отыграл весь сезон, они помогали мне везде — в атаке, в обороне. По борту, с вбрасывания они играли всегда на меня, поднимая мне статистику.

— Ваша команда могла пройти в финал Кубка Харламова? Или 2:3 в серии от «Красной Армии» в полуфинале — потолок «Омских ястребов» на сегодняшний день?

— Я не считаю, что это потолок. Мы могли и дальше пройти. Просто нам чуть-чуть не повезло — где-то шайба немного не пошла, где-то концентрация была не та. Не скажу, что мы были слабее. Просто не повезло в пятой игре (2:3 - "Известия"). А так в целом серия была равная.

— Многим запомнился триумф вашей команды в решающем пятом матче четвертьфинальной серии против магнитогорских «Стальных лисов», когда «Омские ястребы» горели 1:4 после двух периодов, сравняли счет в третьем и выиграли в овертайме (5:4). Как-то объясните, что тогда произошло?

— Не знаю, чем объяснить. Просто мы с парнями после второго периода поговорили. Сказали: «Давайте просто поиграем спокойно, на нас ничего уже не давит». Вышли спокойно, начали отыгрываться и уже завелись. А дальше все пошло. Эмоции — не передать. Их надо ощутить, когда ты там, играешь. Этого не объяснишь.

— Есть кумиры среди коллег по амплуа?

— Я в детстве играл на правом краю и у меня кумиром был Владимир Тарасенко. Сейчас слежу за всеми игроками, смотрю максимум игр и все обзоры.

— Ждете, что в следующем сезоне вас будут вызывать во взрослые команды Омска — если не в «Авангард» в КХЛ, то в «Омские крылья» в ВХЛ?

— Поживем — увидим, как говорится. Может быть, позовут на сборы в ВХЛ. Дождемся лета, когда все это начнется.

— Как отреагировали, когда узнали, что ваш партнер по «Омским крыльям» Иван Мирошниченко серьезно заболел?

— Я с ним не только в «Ястребах» играл, но и в юношеской сборной России. Мы пару матчей отыграли в одном звене. Еще до того, как об этом было публично объявлено, по академии «Авангарда» ходили слухи, что Ваня заболел. Все очень переживали, когда это подтвердилось. Записали видео в его поддержку, чтобы возвращался. Конечно, хочется ему пожелать большого здоровья. Пускай побыстрее выздоравливает. Мы все ждем, когда он снова выйдет на лед.

— Насколько легко вы адаптировались на уровне МХЛ?

— Не сказать, что легко. Шесть игр для этого понадобилось. Пришлось входить в сезон не сразу, а гораздо позже, поскольку была травма. Но партнеры по команде помогли. И тренер всегда поддерживал. Говорил, что один раз забью - и сразу пойдет игра. И партнеры по звену перед одним из матчей сказали: «Сейчас забьешь». Так и получилось. И все — я почувствовал уверенность. Спокойно начал играть дальше.

— Наши сборные отстранили от ближайших чемпионатов мира. У вас еще есть шанс попасть туда с молодежкой в будущие годы. Сидит в голове то, что могут лишить этой возможности?

— Это, конечно, в голове не сидит. Я стараюсь играть на команду. Вызовут в сборную — поеду. Буду играть за нее, помогать ей. Я никогда не играю за себя, за то, чтобы сделать себе имя. Работаю только на команду.