В освобожденной Попасной установили 9 мая Знамя Победы

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) установили Знамя Победы в освобожденном от украинских националистов городе Попасная. Флаг разместили 9 мая на здании местной горадминистрации.

Как сказал установивший знамя военнослужащий, стяг — это символ памяти о Победе предков и символ того, что продолжается их дело по борьбе с нацизмом.

«Для нас поднятие флага именно здесь, в городе Попасная, сегодня крайне значимо», — отметил он.

Также местные жители получили георгиевские ленты, они носят их, не опасаясь за жизнь, как это было при националистах.

«Это значит, что память о Победе, о Великой Победе не утрачена. Она продолжает через 77 лет жить в поколениях, и так будет продолжаться история. И память эта сохранится», — сказал один из местных жителей.

Также в День Победы людям раздали наборы с гуманитарной помощью, так как обстановка в Попасной всё еще критическая, продуктов не хватает.

Георгиевскую ленточку выдали и братским военнослужащим из ЛНР, которые принимали участие в освобождении города. Сейчас они зачищают Попасную от оставшихся нацистов.

9 мая город Попасная полностью перешел под контроль Луганской Народной Республики и ВС РФ. Однако Вооруженные силы Украины всё равно продолжают обстрелы города и ее районов. 7 мая Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль расположенное в центре города здание администрации города Попасная.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».