В ЛНР заявили о полном контроле над городом Попасная

Город Попасная полностью перешел под контроль Луганской Народной Республики и ВС РФ. Об этом 9 мая заявил журналистам представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

«Населенный пункт Попасная полностью перешел под контроль Народной милиции ЛНР, наши подразделения при поддержке Вооруженных сил РФ освободили город, выбили противника за его пределы», — рассказал Филипоненко.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины всё равно продолжают обстрелы Попасной и ее районов.

«Сейчас всеми силами налаживается гуманитарная обстановка и в целом ведется курс на восстановление нормального жизнеобеспечения», — заключил он.

Днем ранее, 8 мая, стало известно, что город Попасная был полностью освобожден от украинских националистов. Попасная находится в западной части ЛНР, через город проходят автодороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск.

7 мая Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль расположенное в центре города здание администрации города Попасная.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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