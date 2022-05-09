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В ЛНР заявили о полном контроле над городом Попасная

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Город Попасная полностью перешел под контроль Луганской Народной Республики и ВС РФ. Об этом 9 мая заявил журналистам представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

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«Населенный пункт Попасная полностью перешел под контроль Народной милиции ЛНР, наши подразделения при поддержке Вооруженных сил РФ освободили город, выбили противника за его пределы», — рассказал Филипоненко.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины всё равно продолжают обстрелы Попасной и ее районов.

«Сейчас всеми силами налаживается гуманитарная обстановка и в целом ведется курс на восстановление нормального жизнеобеспечения», — заключил он.

Днем ранее, 8 мая, стало известно, что город Попасная был полностью освобожден от украинских националистов. Попасная находится в западной части ЛНР, через город проходят автодороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск.

7 мая Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль расположенное в центре города здание администрации города Попасная.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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