США запросили заседание Совбеза ООН из-за КНДР

США запросили проведение в среду, 11 мая, заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг КНДР на фоне очередного пуска ракеты.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, Вашингтон обеспокоен субботник пуском ракеты КНДР в сторону Японского моря.

Запуск осуществлялся с моря в районе порта Синпхо. По предварительным данным, речь идет о северокорейской баллистической ракете малой дальности для подводных лодок (БРПЛ).

В этом году Пхеньян активизировал испытания ракет и провел уже порядка 16 пусков. В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми

25 марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.