Потасовка произошла на кладбище советских воинов в польском Гданьске

На Гданьском кладбище советских воинов произошла потасовка во время возложения венка консулом РФ Сергеем Семеновым. Об этом 9 мая сообщил польское новостное агентство PAP.

Перед приходом российского дипломата у монумента появилась депутат от левых сил Беата Мачеевская с соратниками. У них в руках были плакаты с проукраинскими лозунгами.

Дипломат возложил венок под многочисленные оскорбительные крики.

Консулу к монументу пришлось пробиваться через толпу демонстрантов, у многих из которых в руках были украинские флаги.

Полиция, дежурившая на месте инцидента, зафиксировала происходящее. Личности нарушителей порядка установлены, проводится расследование.

9 мая на посла РФ Сергея Андреева в Польше напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве. Посла, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной жидкостью. Рядом завязалось несколько потасовок.

Москва выразила решительный протест польским властям после инцидента. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, жителям европейских стран должно быть страшно от собственного отражения в зеркале, так как «их выбор курса на реинкарнацию фашизма уже очевиден».

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что нападение на посла России в Варшаве стало инцидентом, «достойным сожаления».

Российская дипмиссия в Польше в День Победы в Великой Отечественной войне планировала организовать ежегодную акцию «Бессмертный полк» и возложить венки на мемориальном кладбище солдат Советского Союза. Письмо было направлено в мэрию Варшавы.

МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также «Бессмертного полка».