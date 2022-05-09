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Глава МИД Польши выразил сожаление по поводу нападения на посла РФ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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Нападение на посла России в Варшаве Сергея Андреева 9 мая является инцидентом, «достойным сожаления». Такую позицию выразил глава МИД Польши Збигнев Рау.

«Событие, произошедшее сегодня во время возложения венков у могил павших советских солдат послом Российской Федерации, представляет собой инцидент, которого не должно было произойти, инцидент, со всех сторон достойный сожаления», — заявил Збигнев. Его процитировало агентство PAP.

При этом глава МВД Польши ранее попытался оправдать случившееся, указав, что недовольные протестующие, среди которых были украинские провокаторы, имеют право выражать свою позицию.

Ранее в этот день на посла РФ в Польше напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Посла, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок. Отмечается, что потерпевшие смогли добраться сквозь толпу агрессоров до автомобиля и уехать лишь в сопровождении полиции.

Москва на это выразила решительный протест польским властям.

Инцидент прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что жителям европейских стран должно быть страшно от собственного отражения в зеркале, так как «их выбор курса на реинкарнацию фашизма уже очевиден». Дипломат также добавила, что русский народ невозможно запугать обнаженным кровавым лицом поклонников неонацизма.

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