Боксер Кудряшов назвал фаворита боя Мейвезера против Мура

Бой американских боксеров Флойда Мейвезера и Дона Мура станет показательным спаррингом, рассказал «Известиям» российский боксер Дмитрий Кудряшов.

«В этой паре есть явный фаворит — Флойд Мейвезер. Несмотря на то что он официально завершил карьеру, он возвращается. Даже находясь в преклонном для спорта возрасте, он всегда поддерживает форму. Его бэкграунд говорит о том, что он лучший боксер в мире вне зависимости от весовой категории», — сказал Кудряшов.

Российский боксер считает, что у Мура «нет никаких шансов» в предстоящем бое и его единственная мотивация — гонорар.

По мнению Кудряшова, тактика Мейвезера состоит в том, чтобы провести несколько раундов и показать зрителям зрелище.

«Он сам, я думаю, не знает, как он будет действовать. Поэтому нельзя сказать, что Мейвезер будет отталкиваться от стиля боя. Мейвезер будет делать всё, что он захочет», — добавил он.

Ранее, 8 мая, Мур перед боем с Мейвейзером назвал себя непобедимым. В то же время его соперник указал, что победит сильнейший.

7 мая российский боец смешанного стиля Андрей Семенов предсказал победу Мейвезера. Он напомнил, что тот — техничный боец, профессиональный боксер, который не проиграл ни одного боя.

Кроме того, российский боксер и боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов оценил шансы на победу Мейвезера в бою против Мура в 90%.

Бой запланирован на 14 мая на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-эль-Араб Джумейра. Всего запланировано восемь раундов. Начало поединка ожидается в 22:00 мск.

Global Titans в Дубае — первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.