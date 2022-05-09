Боксер Кудряшов назвал фаворита боя Мейвезера против Мура
Бой американских боксеров Флойда Мейвезера и Дона Мура станет показательным спаррингом, рассказал «Известиям» российский боксер Дмитрий Кудряшов.
«В этой паре есть явный фаворит — Флойд Мейвезер. Несмотря на то что он официально завершил карьеру, он возвращается. Даже находясь в преклонном для спорта возрасте, он всегда поддерживает форму. Его бэкграунд говорит о том, что он лучший боксер в мире вне зависимости от весовой категории», — сказал Кудряшов.
Российский боксер считает, что у Мура «нет никаких шансов» в предстоящем бое и его единственная мотивация — гонорар.
По мнению Кудряшова, тактика Мейвезера состоит в том, чтобы провести несколько раундов и показать зрителям зрелище.
«Он сам, я думаю, не знает, как он будет действовать. Поэтому нельзя сказать, что Мейвезер будет отталкиваться от стиля боя. Мейвезер будет делать всё, что он захочет», — добавил он.
Ранее, 8 мая, Мур перед боем с Мейвейзером назвал себя непобедимым. В то же время его соперник указал, что победит сильнейший.
7 мая российский боец смешанного стиля Андрей Семенов предсказал победу Мейвезера. Он напомнил, что тот — техничный боец, профессиональный боксер, который не проиграл ни одного боя.
Кроме того, российский боксер и боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов оценил шансы на победу Мейвезера в бою против Мура в 90%.
Бой запланирован на 14 мая на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-эль-Араб Джумейра. Всего запланировано восемь раундов. Начало поединка ожидается в 22:00 мск.
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