Боксер Мур назвал себя непобедимым перед боем с легендой бокса Мейвезером

Боксер Дон Мур назвал себя непобедимым перед боем с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвейзером в рамках боксерского турнира Global Titans в Дубае (ОАЭ). Об этом спортсмен рассказал 8 мая.

«Я не просто так считаюсь непобедимым. Я никогда не недооцениваю соперника и хочу оставаться таким. Мне нравится побеждать, я тренируюсь, чтобы побеждать, и это касается всего в жизни — пытаюсь побеждать изнутри себя. Так что это будет очень конкурентоспособный бой», — отметил он.

Мейвезер же указал, что победит сильнейший. Спортсменам предстоят восемь раундов.

7 мая российский боец смешанного стиля Андрей Семенов предсказал победу Мейвезера. Он напомнил, что тот — техничный боец, профессиональный боксер, не проигравший ни одного боя.

В этот же день российский профессиональный боксер и боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов оценил шансы на победу Мейвезера в бою против Мура в 90%. Он также отметил, что Мейвезеру как матчмейкеру «нет смысла организовывать бой, в котором он потерпит поражение», так как в первую очередь турнир в Эмиратах — это шоу.

Бой запланирован на 14 мая и пройдет на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-эль-Араб Джумейра. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало поединка запланировано на 22:00 мск.

Global Titans в Дубае — это первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.

На счету Флойда Мейвезера 50 боев и 50 побед. Дон Мур провел 19 боев, в 18 из которых стал победителем. Один поединок закончился ничьей.