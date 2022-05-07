Боец MMA Семенов назвал фаворита боя Мейвезера против Мура

Российский боец смешанного стиля Андрей Семенов поделился своими ожиданиями от турнира Global Titans в Дубае, который телеканал РЕН ТВ будет транслировать 14 мая.

«Я бы ставку сделал всё же на (боксера Флойда. — Ред.) Мейвезера. Это достаточно техничный боец, профессиональный боксер. Он провел 50 поединков и ни одного не проиграл. Как говорят про таких, «сухой». Это очень важно. Если взять статистику его поединков и боев, то крайний бой у него был в прошлом году. И он также закончил его успешно», — заявил он.

Боец считает, что у Мейвезера больше шансов на победу, так как последний поединок бойца MMA Дона Мура состоялся в 2016 году, и хотя он может подготовиться к бою физически и тактически, ему необходимо эмоционально выдержать предстоящую нагрузку.

Помимо этого Семенов высказал предположения по поводу тактики бойцов.

«Отвлечь и завести под бьющую руку, а затем нокаутировать. Обычно боксеры с правильной тактикой делают какие-то обманные маневры, а затем проводят свой коронный прием. Это старо как мир. Или измотать соперника. Но так как оба уже возрастные соперники, скорее всего, первый вариант», — сказал он.

По поводу соглавного боя Андерсона Силвы и Бруно Мачадо Семенов заявил, что всё будет зависеть от психологического настроя и физической подготовки Силвы, который также достаточно долго не выступал на ринге.

Ранее в этот же день российский профессиональный боксер и боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов оценил шансы на победу Мейвезера в бою против Мура в 90%. Он также отметил, что Мейвезеру как матчмейкеру «нет смысла организовывать бой, в котором он потерпит поражение», так как в первую очередь турнир в Эмиратах — это шоу.

6 мая российский боксер Григорий Дрозд призвал не пропустить поединок Мейвезера против Мура.

Global Titans в Дубае — это первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты. Боксеры Флойд Мейвезер и Дон Мур устроят поединок на вертолетной площадке одного из самых высоких небоскребов Дубая Бурдж-аль-Араб.

Флойд Мейвезер известен тем, что за свою карьеру он провел 50 боксерских поединков и при этом не проиграл ни одного из них. Его соперниками были Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя и Сауль Альварес. Дон Мур провел 19 боксерских поединков, 18 из них он выиграл.