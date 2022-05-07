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Боксер Вагабов оценил шансы на победу Мейвезера в бою против Мура

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Вагаб Вагабов
Фото: Соцсети
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Российский профессиональный боксер и боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов оценил шансы на победу Флойда Мейвезера в бою против Дона Мура в 90%. Он рассказал об этом в интервью «Известиям» 7 мая.

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Российский спортсмен предрек победу по очкам Мейвезера на турнире Global Titans в Дубае, который состоится 14-го числа, несмотря на то, что у его оппонента Дона Мура около 50% побед было нокаутом.

«У Дона Мура больше 50% нокаутом, как я знаю. Но я не думаю, что для такой весовой категории и плюс такого возраста и он сохранил нокаутирующий удар. Я не думаю, что он сможет нокаутировать Мейвезера при той работе ног у Мейвезера, какую мы все знаем — работа ног, работа корпусом. Я думаю, он не сможет его нокаутировать», — объяснил свой прогноз Вагабов.

Боец также отметил, что Мейвезеру как матчмейкеру «нет смысла организовывать бой, в котором он потерпит поражение», так как, в первую очередь, турнир в Эмиратах — это шоу.

«Мы знаем Мейвезера, мы знаем Силву. Их оппонентов мы узнали только потому, что они их оппоненты. В целом, люди ждут победы от них обоих, но я жду здесь больше шоу», — сказал Вагабов.

Флойд Мейвезер известен тем, что за свою карьеру он провел 50 боксерских поединков и при этом не проиграл ни одного из них. Его соперниками были Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя и Сауль Альварес. Дон Мур провел 19 боксерских поединков, 18 из них он выиграл.

Ранее 6 мая российский боксер Григорий Дрозд призвал не пропустить поединок Мейвезера против Мура. Global Titans в Дубае — это первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты. Боксеры Флойд Мейвезер и Дон Мур устроят поединок на вертолетной площадке одного из самых высоких небоскребов Дубая Бурдж-аль-Араб.

Также 6 мая боксер-тяжеловес Максим Бабанин спрогнозировал тактику Мейвезера в поединке с Муром. А в бою Андерсона Силвы и Бруно Мачадо он оценил шансы на победу обоих как «50 на 50».

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