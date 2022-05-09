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В Херсоне открылась фотовыставка о событиях в Донбассе

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В центре Херсона открылась фотовыставка, посвященная событиям в Донбассе. Плакаты установили на площади Свободы. Жители города увидели работы фотокорреспондентов, освещавших преступления украинских военных с 2014 года, передает телеканал «Известия». На выставке представили фотографии со страшными моментами из жизни мирных граждан. Восемь лет люди подвергались обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Горожане приносили цветы и оставляли их возле фотоснимков. Так они почтили память своих соотечественников, погибших и пострадавших в результате преступлений киевского режима.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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