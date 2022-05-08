Американский офицер заявил о бесполезности продаваемой Украине техники

Армия Украины не сможет обслуживать и ремонтировать военную технику, которую стране передали Соединенные Штаты Америки и страны НАТО. Об этом RT заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

«Каждая единица тяжелой техники, которую украинские военные собираются получить, <…> связана с негласной, но критической реальностью вопроса технического обслуживания и устойчивости», — ометил Риттер.

Автор подчеркнул, что в скором времени эта техника будет бесполезна, так как в случае поломки украинцы не смогут пользоваться американским оружием.

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