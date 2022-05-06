Welt рассказала о недоставленных Украине танках Gepard из-за нехватки боеприпасов

Берлин обещал доставить Киеву множество вооружений, в том числе зенитные танки Gepard. Однако поставка оружия была приостановлена спустя восемь дней после озвученного министром бороны ФРГ Кристин Ламбрехт обещания, о чем в четверг, 5 мая, рассказали украинские источники немецкой Die Welt.

Как отмечается в тексте публикации, выбор Германией танков Gepard в качестве поставляемого вооружения оказался «удивительным» по причине сложностей с количеством боеприпасов для машины. Для 30 предназначенных к поставке танков было доступно 23 тыс. патронов. Данного объема боеприпасов, по подсчетам авторов статьи, хватает на полчаса.

Еще с конца февраля федеральному правительству Германии стало известно, что для этого танка не хватает боеприпасов, поэтому оно первоначально и отказалось от поставки. Однако министерство Ламбрехт сообщило Киеву, что поставка танков Gepard невозможна из-за нехватки боеприпасов.

Издание утверждает, что Украина провела переоценку своей потребности в оружии. 1 мая министр обороны Украины Алексей Резников направил министру ФРГ Ламбрехт новый список необходимого оружия, «ускоренная доставка которого является наивысшим приоритетом для укрепления возможностей украинской армии», цитирует Die Welt письмо-запрос.

Таким образом, Киеву нужны танки Leopard-2, противокорабельные ракеты типа Harpoon и танковые гаубицы — 2000 орудий. Также в новом списке упоминается несколько ракетных пусковых установок типа М270, беспилотные летательные аппараты и бронетехника.

28 апреля лидер фракции «Левые» в бундестаге ФРГ Дитмар Барч предположил, что заявления относительно поставок киевскому режиму тяжелого вооружения могут привести к еще большей эскалации конфликта.

26 апреля стало известно, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран.

Тогда же газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Германия на встрече 40 государств на авиабазе Рамштайн пообещает поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard.

При этом жители Германии подписали петицию к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву. По состоянию на 1 мая обращение собрало более 108 тыс. подписей.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине, где призывала прекратить милитаризацию Украины.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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