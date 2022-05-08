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В ООН призвали расследовать нападение на российских журналистов в Берлине

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Заседание ООН
Фото: Global Look Press/XinHua/Loey Felipe
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В Организации Объединенных Наций 8 мая осудили попытку нападения на журналистов агентства «РИА Новости», которая произошла накануне в Берлине.

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«Мы всегда хотим, чтобы журналисты могли выполнять свою работу, не подвергаясь запугиваниям и угрозам любого рода. Ничто и нигде не оправдывает действия против работников СМИ», — уточнила «РИА Новости» помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо.

Она также подчеркнула необходимость уважать журналистов и добавила, что нападения на сотрудников СМИ должны быть расследованы.

6 мая на здание, где живут сотрудники российских СМИ в Берлине, неизвестные совершили нападение. На территории дома нашли подозрительную канистру, которая была обмотана скотчем и проводами, устройство обезвредили, состав вещества в канистре будет известен после экспертизы.

МИД РФ ранее в этот день назвал нападение следствием развязанной травли. Ведомство потребовало от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО принять меры по защите российских журналистов и членов их семей, находящихся на территории стран. В МИДе уверены, что правительство Германии обязано провести тщательное расследование преступления.

7 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился расследовать обстоятельства нападения в Берлине на российских журналистов.

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